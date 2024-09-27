РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море, - ВМС ВСУ

Военные уточнили, что в случае ракетной атаки данная корабельная группировка врага способна на общий залп до 8 "Калибров".

Вместе с тем в Азовском море корабли противника снова не наблюдаются.

Кроме того, передали в ВМС ВСУ, в Средиземном море фиксируется 1 российский корабль-ракетоноситель, общим залпом до 16 "Калибров".

Также в украинском военном ведомстве отметили, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В ВМС ВСУ в утреннем отчете констатировали, уже традиционно, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).