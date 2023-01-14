РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі, там вже понад 35 ракет

Російські війська вивели на бойове чергування в Чорне море п'ять носіїв "Калібрів". Загальний залп сягає 36 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Південь".

"Станом на зараз в Чорному морі вже 5 ракетоносіїв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українців попередили про масований ракетний удар, який очікується ближче до полудня, не виключена зміна початкового курсу ворожих ракет. Тому громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

В Україні в суботу, 14 січня, в Україні оголосили третю повітряну тривогу. Вона охопила Київ та понад 10 областей.

Зазначимо, що ще нещодавно загальний залп ракет в Чорному морі у росіян був у кількості 20 "Калібрів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.