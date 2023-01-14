РФ увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море, там уже более 35 ракет

Российские войска вывели на боевое дежурство в Черное море пять носителей "Калибров". Общий залп составляет 36 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Юг".

"По состоянию на данный момент в Черном море уже 5 ракетоносителей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня украинцев предупредили о ожидаемом ближе к полудню массированном ракетном ударе, не исключено изменение начального курса вражеских ракет. Поэтому граждане призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Украине в субботу, 14 января, в Украине была объявлена третья воздушная тревога. Она охватила Киев и более десяти областей.

Отметим, что еще недавно общий залп ракет в Черном море у россиян был в количестве 20 "Калибров".

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