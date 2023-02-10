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РФ збільшила в Чорному морі кskmrscnm ракетоносіїв: скільки "Калібрів" напоготові

Фото: РФ збільшила в Чорному морі кількість ракетоносіїв (скриншот youtube)
Автор: Артур Родивилов

Росія вивела в Чорне море три ракетоносії після ослаблення шторму. Один із них – підводний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова у Telegram.

Загальний залп може становити 20 ракет "Калібр".

Також Назаров попередив, що окупанти посилили розвідку безпілотниками. Фіксується підготовка до можливих обстрілів України.

"Враховуючи і нічну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військові припускали, що окупанти можуть готуватися до завдання нових ракетних ударів по Україні, на що вказують і їхні маневри в морі.

Додамо, також у Силах оборони розповідали, що росіяни готуються до масованих обстрілів, про що свідчить їхня розвідка безпілотниками.

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Черное море