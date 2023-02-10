РФ увеличила в Черном море число ракетоносителей: сколько "Калибров" наготове

Общий залп может составлять 20 ракет типа "Калибр".

Также Назаров предупредил, что оккупанты усилили разведку беспилотниками. Фиксируется подготовка к возможным обстрелам Украины.

"Учитывая и ночную атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136", и повышенную активность вражеской авиации, просматривается подготовка к ракетным ударам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее военные допускали, что оккупанты могут готовиться к нанесению новых ракетных ударов по Украине, на что указывают и их маневры в море.

Добавим, также в Силах обороны рассказывали, что россияне готовятся к массированным обстрелам, о чем свидетельствует их разведка беспилотниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.