UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ зазнала рекордних добових втрат з початку війни: британська розвідка назвала дату

09:05 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: Росія зазнала рекордних добових втрат з початку війни (Getty Images)

27 вересня російські окупанти зазнали рекордних добових втрат з початку війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт британської розвідки.

За даними аналітиків, протяном 27 вересня росіяни втратили 2090 осіб вбитими та пораненими.

"Це найвищий добовий показник за весь час російсько-української війни", - зазначили у розвідці Британії.

Загалом це лише четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували 2000 осіб. Три попередні рекорди було зафіксовано ще у 2024 році.

Аналітики акцентували, що рівень втрат росіян залишається стабільно високим ще з літа й зумовлений тим, що Кремль продовжує намагатися наступати в районі "поясу фортець" в Донецькій області, зокрема в районі Добропілля.

Нагадамо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за минулий тиждень українські бійці знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими. До того ж є важливі результати на Лиманському напрямку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війська РФВійна в Україні