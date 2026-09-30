РФ зазнала рекордних добових втрат з початку війни: британська розвідка назвала дату

За даними аналітиків, протяном 27 вересня росіяни втратили 2090 осіб вбитими та пораненими.

"Це найвищий добовий показник за весь час російсько-української війни", - зазначили у розвідці Британії.

Загалом це лише четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували 2000 осіб. Три попередні рекорди було зафіксовано ще у 2024 році.

Аналітики акцентували, що рівень втрат росіян залишається стабільно високим ще з літа й зумовлений тим, що Кремль продовжує намагатися наступати в районі "поясу фортець" в Донецькій області, зокрема в районі Добропілля.