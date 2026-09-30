РФ понесла рекордные суточные потери с начала войны: британская разведка назвала дату

По данным аналитиков, в течение 27 сентября россияне потеряли 2090 человек убитыми и ранеными.

"Это самый высокий суточный показатель за все время российско-украинской войны", - отметили в разведке Британии.

В общем, это лишь четвертый случай, когда суточные потери российской армии превышали 2000 человек. Три предыдущих рекорда были зафиксированы еще в 2024 году.

Аналитики акцентировали, что уровень потерь россиян остается стабильно высоким еще с лета и обусловлен тем, что Кремль продолжает пытаться наступать в районе "пояса крепостей" в Донецкой области, в частности в Доброполье.