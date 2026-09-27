ua en ru
Нд, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

За тиждень ЗСУ ліквідували понад 10 тисяч окупантів, є важливі результати, - Зеленський

15:24 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
За тиждень ЗСУ ліквідували понад 10 тисяч окупантів, є важливі результати, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

За цей тиждень українські бійцізнешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими. Є важливі результати на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції "Вівальді" та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї нашої операції активної оборони", - повідомив Зеленський.

За його словами, триває знищення окупанта, визначені цілі досягаються. Загалом за цей тиждень на всіх ділянках активних дій на фронті українськими підрозділами було знешкоджено 10 660 російських військових убитими та пораненими.

До того ж кожна така російська втрата супроводжується відеопідтвердженням.

Президент зазначив, що найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються в районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Виконуються завдання й на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.

"Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України. Визначили з головнокомандувачем і наші подальші активні кроки", - додав Зеленський.

Операція "Вівальді"

Нагадаємо, у вересні Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області.

Сили оборони поступово зачищають та звільняють населені пункти.

Зокрема, українські військові без втрат вибили росіян із селища Середнє, повністю зачистивши та взявши під контроль населений пункт.

Крім того, раніше повідомляося, що Силам оборони вдалося звільнити територію, більшу за Житомир. Під час боїв українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу в регіоні.

Сьогодні ми повідомляли, що Третій армійський корпус під час операції "Вівальді" задіяв нову тактику - застосував модернізовані наземні роботи з гранатометами, які атакували позиції РФ без прямої участі піхоти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Донецька область Михайло Драпатий Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Starlink можуть допомогти Україні захиститись від ракетних атак РФ: Буданов назвав умову
Starlink можуть допомогти Україні захиститись від ракетних атак РФ: Буданов назвав умову
Аналітика
Підготовка багатоповерхівки до зими: як отримати гроші на генератори та автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Підготовка багатоповерхівки до зими: як отримати гроші на генератори та автономність