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РФ зазнала рекордних добових втрат з початку війни: британська розвідка назвала дату

09:05 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
РФ зазнала рекордних добових втрат з початку війни: британська розвідка назвала дату Фото: Росія зазнала рекордних добових втрат з початку війни (Getty Images)
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27 вересня російські окупанти зазнали рекордних добових втрат з початку війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт британської розвідки.

За даними аналітиків, протяном 27 вересня росіяни втратили 2090 осіб вбитими та пораненими.

"Це найвищий добовий показник за весь час російсько-української війни", - зазначили у розвідці Британії.

Загалом це лише четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували 2000 осіб. Три попередні рекорди було зафіксовано ще у 2024 році.

Аналітики акцентували, що рівень втрат росіян залишається стабільно високим ще з літа й зумовлений тим, що Кремль продовжує намагатися наступати в районі "поясу фортець" в Донецькій області, зокрема в районі Добропілля.

Нагадамо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за минулий тиждень українські бійці знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими. До того ж є важливі результати на Лиманському напрямку.

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