РФ зазнала рекордних добових втрат з початку війни: британська розвідка назвала дату
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт британської розвідки.
За даними аналітиків, протяном 27 вересня росіяни втратили 2090 осіб вбитими та пораненими.
"Це найвищий добовий показник за весь час російсько-української війни", - зазначили у розвідці Британії.
Загалом це лише четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували 2000 осіб. Три попередні рекорди було зафіксовано ще у 2024 році.
Аналітики акцентували, що рівень втрат росіян залишається стабільно високим ще з літа й зумовлений тим, що Кремль продовжує намагатися наступати в районі "поясу фортець" в Донецькій області, зокрема в районі Добропілля.
Нагадамо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за минулий тиждень українські бійці знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими. До того ж є важливі результати на Лиманському напрямку.