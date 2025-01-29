У РФ заявляють про масовану атаку дронів, під ударом "ядерний об'єкт" і не тільки
Російська Федерація перебуває під масштабною атакою ударних безпілотників. Під ударом опинилися інфраструктура в Смоленській і Тверській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Смоленської області Василя Анохіна і Telegram-канал Пул69.
Так, у Смоленській області безпілотники атакують цивільну інфраструктуру, один дрон збито.
У різних районах Смоленської області цивільні об'єкти зазнали масованої атаки БПЛА. Наразі засобами ППО і РЕБ Міністерства оборони Росії ведеться їхнє знищення.
"За попередньою інформацією один із безпілотників збито під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики", - зазначив Анохін.
Тверська область
Губернатор Тверської області Ігор Руденя повідомив про відбиття атаки 14 БпЛА над Торопецьким округом регіону. Дані про постраждалих і пошкодження відсутні.
Брянська область
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі повідомив про перехоплення та знищення силами ППО Міноборони РФ 26 безпілотних літальних апаратів літакового типу, зокрема 3 реактивних.
"Постраждалих немає. Оперативні та екстрені служби проводять обстеження територій", - повідомив він.
Казань
В аеропорту Казані через загрозу атаки безпілотників запроваджували план "Килим". Затримувалися рейси літаків на виліт і на приліт. На даний момент обмеження скасовані.
Масовані атаки дронів на Росію
В ніч на 29 січня Росію знову масштабно атакують ударні безпілотники.
У місті Кстово Нижегородської області пролунали вибухи. На території НПЗ "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез" спалахнула масштабна пожежа.
В ніч на 24 січня українські спецпризначенці атакували дронами Рязанський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію "Рязань".
За два дні ударні БпЛА спричинили нову пожежу на НПЗ у Рязані. Підприємство призупинило роботу через серйозні пошкодження.
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