Рязанський НПЗ призупинив роботу після ударів України, - Reuters
Рязанський нафтопереробний завод, який є одним з найбільших у Росії, тимчасово зупинив роботу. Це сталося після ударів по НПЗ українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Неназвані джерела Reuters у галузі розповіли, що нафтосховище на заводі було підпалено. Серед пошкодженого обладнання - залізнична естакада та установка гідроочищення, що використовується для видалення домішок з продуктів переробки.
"Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантаження на залізницю не було, вони зупинили переробку нафти", - заявив один зі співрозмовників видання.
Водночас інше джерело уточнило, що навантаження нафтопродуктів припинено з п'ятниці. Також воно підтвердило, що відсутність навантаження є причиною припинення роботи НПЗ.
Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн метричних тонн (262 000 барелів на добу), що становить майже 5% від загального обсягу переробки нафти в Росії у 2024 році.
За даними джерела Reuters, НПЗ виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,3 мільйона тонн мазуту та 1 мільйон авіагасу.
Удари по Рязанському НПЗ
Нагадаємо, в ніч на 24 січня українські захисники вдарили по Рязанському НПЗ. Атаку провели за допомогою безпілотників.
При цьому вже в ніч на 26 січня росіяни скаржилися, що Рязанський НПЗ знову перебуває під атакою дронів.
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