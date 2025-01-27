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Рязанський НПЗ призупинив роботу після ударів України, - Reuters

Понеділок 27 січня 2025 20:53
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Рязанський НПЗ призупинив роботу після ударів України, - Reuters Ілюстративне фото: українські воїни атакували Рязанський НПЗ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Рязанський нафтопереробний завод, який є одним з найбільших у Росії, тимчасово зупинив роботу. Це сталося після ударів по НПЗ українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназвані джерела Reuters у галузі розповіли, що нафтосховище на заводі було підпалено. Серед пошкодженого обладнання - залізнична естакада та установка гідроочищення, що використовується для видалення домішок з продуктів переробки.

"Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантаження на залізницю не було, вони зупинили переробку нафти", - заявив один зі співрозмовників видання.

Водночас інше джерело уточнило, що навантаження нафтопродуктів припинено з п'ятниці. Також воно підтвердило, що відсутність навантаження є причиною припинення роботи НПЗ.

Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн метричних тонн (262 000 барелів на добу), що становить майже 5% від загального обсягу переробки нафти в Росії у 2024 році.

За даними джерела Reuters, НПЗ виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,3 мільйона тонн мазуту та 1 мільйон авіагасу.

Удари по Рязанському НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 24 січня українські захисники вдарили по Рязанському НПЗ. Атаку провели за допомогою безпілотників.

При цьому вже в ніч на 26 січня росіяни скаржилися, що Рязанський НПЗ знову перебуває під атакою дронів.

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НПЗ Війна в Україні Атака дронів
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