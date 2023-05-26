У РФ заявляють про "атаку дрона" на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області

Гладков повідомив, що вибуховий пристрій нібито скинули з дрона у селищі Октябрьський Бєлгородського району.

За його словами, внаслідок "атаки безпілотника" пошкоджено адміністративну будівлю - там вибиті вікна, посічені фасад та покрівля. На місці працюють усі оперативні служби. При цьому постраждалих немає.

Тим часом "База" стверджує, що "атаку" зазнала будівля "Газпрому" в Бєлгородській області. За даними їх джерел, вона була "атаковано" близько 23:00 25 травня. Telegram-канал також повідомляє про деякі пошкодження будівлі.

Операція у Бєлгородській області

22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" заявили про початок операції зі звільнення РФ від путінського режиму в Бєлгородській області. Місцева влада пізніше оголосила режим "контртерористичної операції", проте вже наступного дня його скасувала, незважаючи на те, що солдати не вийшли з території регіону.

New York Times повідомляло, що ЗСУ не проникали на територію РФ під час рейду в Бєлгородській області, а діяли як підтримка на випадок можливої контратаки росіян з боку кордону.

Пізніше в "РДК" та легіоні "Свобода Росії" заявили, що операція пройшла успішно і її мета була досягнута - вони "затрофеїли" велику кількість техніки та взяли полонених.

Всі подробиці про операцію на території Бєлгородської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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