В РФ заявляют об "атаке дрона" на здание "Газпрома" в Белгородской области

Гладков сообщил, что взрывное устройство якобы сбросили с дрона в поселке Октябрьский Белгородского района.

По его словам, в результате "атаки беспилотника" повреждено административное здание - там выбиты окна, посечены фасад и кровля. На месте работают все оперативные службы. При этом пострадавших нет.

Тем временем "База" утверждает, что "атаке" подверглось здание "Газпрома" в Белгородской области. По данным их источников, оно было "атаковано" около 23:00 25 мая. Telegram-канал также сообщает о некоторых повреждениях здания.

Операция в Белгородской области

22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции по освобождении РФ от путинского режима в Белгородской области. Местные власти позже объявили режим "контртеррористической операции", однако уже на следующий день отменили его, несмотря на то, что солдаты не вышли с территории региона.

New York Times сообщало, что ВСУ не проникали на территорию РФ во время рейда в Белгородской области, а действовали как поддержка на случай возможной контратаки россиян со стороны границы.

Позде в "РДК" и легионе "Cвобода России" заявили, что операция прошла успешно и ее цель была достигнута - они "затрофеили" большое количество техники и взяли пленных.

Все подробности об операции на территории Белгородской области - читайте в материале РБК-Украина.

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