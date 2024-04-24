У РФ заявили про збиття дронів та пожежу у Воронезькій області

У Воронезькій області (РФ) у ніч проти 24 квітня працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Причиною цього влада регіону назвала атаку дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.
За словами російського чиновника, безпілотники фіксували у небі над цією областю ще пізно ввечері у вівторок. Також він розповів про бойову роботу із відбиття атаки БПЛА, зокрема поінформував про одну збиту ціль. А вже вночі у середу губернатор заявив, що дронів було більше.
Так, Гусєв стверджує, що силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) нібито було "виявлено та знищено" вже 4 безпілотники літакового типу. При цьому чиновник заявляє, що на території одного з селищ міського типу "сталося займання приватного домобудівництва".
"Пожежу локалізовано. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Режим небезпеки атаки БПЛА у регіоні зберігається", - додав губернатор Воронезької області.
Крім того, за його словами, внаслідок падіння залишків дрона в одному з воронезьких сіл на території приватного домоволодіння виявлено вирву площею близько 1 кв. м.
"При цьому в будинку пошкоджено скло, зруйновано альтанку, посічено покрівлю", - написав він.
Також Гусєв розповів, що один з безпілотників збили на підльоті до Воронежа.
РосЗМІ також оприлюднили фото із нічною "бавовною" у цій області, нібито через роботу ППО по БПЛА. На кадрі можна побачити дим, що піднімається у небо в районі населеного пункту.
Нагадаємо, на території РФ значно почастішали випадки різноманітних пожеж та вибухів, які часто пояснюють атаками безпілотників. Вони відбуваються у різних регіонах, проте частіше на відповідні "нальоти" розповідають представники влади у прикордонних з Україною областях.
Так, наприклад, вчора влада Бєлгородської області заявляла про таку атаку ударних дронів по Бєлгороду і району.
Зазначимо також, що перед цим, у ніч проти 20 квітня, безпілотники атакували відразу вісім областей Росії. Внаслідок роботи ППО спалахнули пожежі та була пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури.
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