В РФ заявили о сбитии дронов и пожаре в Воронежской области

По словам российского чиновника, беспилотники фиксировали в небе над этой областью еще поздно вечером во вторник. Также он рассказал о боевой работе по отражению атаки БПЛА, в частности проинформировал об одной сбитой цели. А уже ночью в среду губернатор заявил, что дронов было больше.

Так, Гусев утверждает, что силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы были "обнаружены и уничтожены" уже 4 беспилотника самолетного типа. При этом чиновник заявляет, что на территории одного из поселков городского типа "произошло возгорание частного домостроения".

"Пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил губернатор Воронежской области.

Кроме того, по его словам, в результате падения остатков дрона в одном из воронежских сел на территории частного домовладения обнаружен воронка площадью около 1 кв. м.

"При этом в доме повреждены стекла, разрушена беседка, иссечена кровля", - написал он.

Также Гусев рассказал, что один из беспилотников сбили на подлете к Воронежу.

РосСМИ также обнародовали фото с ночным "хлопком" в этой области, якобы из-за работы ПВО по БПЛА. На кадре можно увидеть дым, что поднимается в небо в районе населенного пункта.

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