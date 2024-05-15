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У РФ заявили про вибухи на нафтобазі у Ростові: нещодавно партизани провели там розвідку

Середа 15 травня 2024 07:15
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У РФ заявили про вибухи на нафтобазі у Ростові: нещодавно партизани провели там розвідку Ілюстративне фото: у Ростовській області лунали вибухи на нафтобазі 15 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В ніч на середу, 15 травня, вибухи було чути на паливній базі в Ростовській області, в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

Як пишуть росЗМІ, на паливній базі було чути мінімум два вибухи. Росіяни традиційно заявили про атаку безпілотників.

Як заявив губернатор області Василь Голубєв, на паливній базі нібито не було палива, тому е було загоряння. Також не відомо і про постраждалих.

"Сьогодні вранці внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі в Пролетарському районі сталося два вибухи, загоряння палива це не спричинило. Постраждалих немає", - написав він.

Цікаво і те, що на початку травня партизанський рух "АТЕШ" публікував фото з нафтобази у Ростові. Зокрема, було надано координати бази, а також інформація про постачання нафтопродуктів.

Атаки на нафтопереробні заводи в Росії

Все частіше фіксують атаки безпілотників на нафтобази в Росії. Досить часто це є спецоперацією українських військових для того, щоб послабити постачання палива у ворога.

Зокрема, в ніч на 11 травня, було атаковано Волгоградський нафтопереробний завод РФ, який є частиною корпорації "Лукойл". А до цього атаки зазнав НПЗ "Перший завод" у селищі Полотняний Завод Калузької області РФ.

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