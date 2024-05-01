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Партизани провели розвідку на нафтобази у Ростові: що вдалось виявити (фото)

Росія Ростов, Середа 01 травня 2024 13:36
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Партизани провели розвідку на нафтобази у Ростові: що вдалось виявити (фото) Фото: партизани розвідали обстановку на нафтобазі Ростова (t me atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани розвідали фактичне місцезнаходження ростовської нафтобази і схеми поставок нафтопродуктів на об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Звісно, територія охороняється великою кількістю співробітників. По всьому периметру встановлено камери денного і нічного бачення. Були зафіксовані всі номери машин працівників і передані фахівцям для обробки", - повідомляють партизани

Також в "АТЕШ" зазначили точні координати об'єкта:

  • 47.24731909851737, 39.58330827466628.

"Ця база постачає російські війська, які воюють проти України. Поразка цього військового об'єкта матиме значний вплив на хід російського наступу!", - наголошує рух опору.

Подібні розвідки партизан

Напередодні повідомлялось, що партизани протягом кількох місяців проводили розвідку однієї з найбільших нафтобаз у Джанкої, яку використовують росіяни.

Також рух опору виявив, що росіяни встановили ППО у Тулі після атак безпілотників біля НПЗ.

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