Партизани провели розвідку на нафтобази у Ростові: що вдалось виявити (фото)

Партизани розвідали фактичне місцезнаходження ростовської нафтобази і схеми поставок нафтопродуктів на об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

"Звісно, територія охороняється великою кількістю співробітників. По всьому периметру встановлено камери денного і нічного бачення. Були зафіксовані всі номери машин працівників і передані фахівцям для обробки", - повідомляють партизани

Також в "АТЕШ" зазначили точні координати об'єкта:

47.24731909851737, 39.58330827466628.

"Ця база постачає російські війська, які воюють проти України. Поразка цього військового об'єкта матиме значний вплив на хід російського наступу!", - наголошує рух опору.