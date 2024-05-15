В РФ заявили о взрывах на нефтебазе в Ростове: недавно партизаны провели там разведку

В ночь на среду, 15 мая, взрывы были слышны на топливной базе в Ростовской области, в России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

Как пишут росСМИ, на топливной базе было слышно минимум два взрыва. Россияне традиционно заявили об атаке беспилотников.

Как заявил губернатор области Василий Голубев, на топливной базе якобы не было топлива, поэтому было возгорание. Также неизвестно и о пострадавших.

"Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не привело. Пострадавших нет", - написал он.

Интересно и то, что в начале мая партизанское движение "АТЕШ" публиковало фото из нефтебазы в Ростове. В частности, были предоставлены координаты базы, а также информация о поставках нефтепродуктов.

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России

Все чаще фиксируют атаки беспилотников на нефтебазы в России. Довольно часто это спецоперация украинских военных для того, чтобы ослабить поставки топлива у врага.

В частности, в ночь на 11 мая,был атакован Волгоградский нефтеперерабатывающий завод РФ, являющийся частью корпорации "ЛУКойл". А до этого атаки подвергся НПЗ "Первый завод" в поселке Полотняный Завод Калужской области РФ.

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