В РФ заявили, що їх атакували майже 30 дронів: ППО нібито збила всі цілі

На території Російської Федерації сьогодні вночі, 15 жовтня, працювали сили протиповітряної оборони. Повідомляють про нібито збиття повітряних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ в Telegram.
Міністерство оборони Росії заявило, що засобами ППО нібито було перехоплено 27 безпілотних літальних апаратів, з яких вісімнадцять - над Курською областю та два - над Білгородською.
Також в ніч на 15 жовтня губернатор Курської області Руслан Старовойтов повідомив про нібито збиття 12 БпЛА.
Варто зазначити, що останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.
Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.
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