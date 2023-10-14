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Російські Сочі атакували БпЛА, місцями зникло світло, - росЗМІ

Субота 14 жовтня 2023 08:35
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Російські Сочі атакували БпЛА, місцями зникло світло, - росЗМІ Фото: ЗРК С-400, ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В пляжному районі Сочі Російської Федерації пролунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське інтернет-видання Mash.

Як стверджує Міністерство оборони Росії, нібито, близько о 07:10 російські терористи збили два безпілотних літальних апарати над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

Згідно з даними очевидців, протиповітряна оборона спрацювала в небі над Адлером. Нібито пролунало до 5-6 вибухів, а в деяких будинках в окрузі вимкнулося світло.

Українські військове керівництво чи інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували дану ситуацію.

Вибухи на території РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників.

Наприклад, нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. Зокрема у той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.

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