В РФ заявили, что их атаковали почти 30 дронов: ПВО якобы сбило все цели

Министерство обороны России заявило, что средствами ПВО якобы было перехвачено 27 беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать – над Курской и два – над Белгородской.

Также в ночь на 15 октября губернатор Курской области Руслан Старовойтов сообщил о якобы сбитии 12 БпЛА.

Хлопок в РФ

Следует отметить, что в последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.

Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.