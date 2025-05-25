В РФ заявили, що вертоліт Путіна потрапив в "епіцентр" атаки дронів на Курщині

У Росії стверджують, що вертоліт диктатора Володимира Путіна нібито потрапив під атаку дронів у Курській області і був у самому її "епіцентрі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського військового, командира частини ППО Юрія Дашкіна.

За його словами, з 20 по 22 травня РФ нібито зазнала масованої атаки дронів, а російська ППО "знищила" аж 1170 безпілотників.

Командир заявив, що під час перебування Путіна у Курській області була "безпрецедентна атака" і ППО "збила" 46 дронів.

"Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борту верховного головнокомандувача на території Курської області значно зросла. Тому ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечили безпеку в повітрі прольоту вертольота президента", - сказав російський командир.

Російський військовий заявив, що вертоліт Путіна був "практично в епіцентрі відбиття масованого удару противника".