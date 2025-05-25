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В РФ заявили, що вертоліт Путіна потрапив в "епіцентр" атаки дронів на Курщині

Курськ, Неділя 25 травня 2025 14:52
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В РФ заявили, що вертоліт Путіна потрапив в "епіцентр" атаки дронів на Курщині Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії стверджують, що вертоліт диктатора Володимира Путіна нібито потрапив під атаку дронів у Курській області і був у самому її "епіцентрі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського військового, командира частини ППО Юрія Дашкіна.

За його словами, з 20 по 22 травня РФ нібито зазнала масованої атаки дронів, а російська ППО "знищила" аж 1170 безпілотників.

Командир заявив, що під час перебування Путіна у Курській області була "безпрецедентна атака" і ППО "збила" 46 дронів.

"Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борту верховного головнокомандувача на території Курської області значно зросла. Тому ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечили безпеку в повітрі прольоту вертольота президента", - сказав російський командир.

Російський військовий заявив, що вертоліт Путіна був "практично в епіцентрі відбиття масованого удару противника".

Візит Путіна до Курська

Нагадаємо, 21 травня Кремль повідомив, що диктатор Путін нібито побував у Курській області. У Росії стверджують, що Путін відвідав Курськ і Курчатов, який знаходиться за менше ніж 100 км від кордону з Україною.

Росіяни також стверджують, що диктатор нібито відвідав Курську АЕС-2, що будується. Але фактично ні Кремль, ні російські ЗМІ не надали доказів поїздки Путіна у Курську область.

При цьому росЗМІ, висвітлюючи цю тему, не згадували про бойові дії у Курській області.

У квітні у Росії заявили про нібито "звільнення" Курської області. Проте у прикордонних районах Курської області досі тривають бої.

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Володимир Путін Курська область Атака дронів
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