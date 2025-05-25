В РФ заявили, что вертолет Путина попал в "эпицентр" атаки дронов в Курской области
В России утверждают, что вертолет диктатора Владимира Путина якобы попал под атаку дронов в Курской области и был в самом ее "эпицентре".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского военного, командира части ПВО Юрия Дашкина.
По его словам, с 20 по 22 мая РФ якобы подверглась массированной атаке дронов, а российская ПВО "уничтожила" аж 1170 беспилотников.
Командир заявил, что во время пребывания Путина в Курской области была "беспрецедентная атака" и ПВО "сбила" 46 дронов.
"Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента", - сказал российский командир.
Российский военный заявил, что вертолет Путина был "практически в эпицентре отражения массированного удара противника".
Визит Путина в Курск
Напомним, 21 мая Кремль сообщил, что диктатор Путин якобы побывал в Курской области. В России утверждают, что Путин посетил Курск и Курчатов, который находится менее чем в 100 км от границы с Украиной.
Россияне также утверждают, что диктатор якобы посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Но фактически ни Кремль, ни российские СМИ не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область.
При этом росСМИ, освещая эту тему, не упоминали о боевых действиях в Курской области.
В апреле в России заявили о якобы "освобождении" Курской области. Однако в приграничных районах Курской области до сих пор продолжаются бои.
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