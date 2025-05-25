В РФ заявили, что вертолет Путина попал в "эпицентр" атаки дронов в Курской области

В России утверждают, что вертолет диктатора Владимира Путина якобы попал под атаку дронов в Курской области и был в самом ее "эпицентре".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского военного, командира части ПВО Юрия Дашкина.

По его словам, с 20 по 22 мая РФ якобы подверглась массированной атаке дронов, а российская ПВО "уничтожила" аж 1170 беспилотников. Командир заявил, что во время пребывания Путина в Курской области была "беспрецедентная атака" и ПВО "сбила" 46 дронов. "Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента", - сказал российский командир. Российский военный заявил, что вертолет Путина был "практически в эпицентре отражения массированного удара противника".