У РФ заявили, що Путін може відвідати Китай цього року

Російський диктатор Володимир Путін може відвідати Китай уже цього року. Його під час свого візиту до Москви запросив голова КНР Сі Цзіньпін.

Про це заявив помічник диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия" .

"Про це йшлося, я вже сказав і думаю, що можливість поїздки до Пекіна цього року існує", - сказав він.

При цьому Ушаков не зміг назвати можливий термін поїздки диктатора до КНР.

Нагадаємо, вчора китайський лідер Сі Цзіньпін розпочав свій візит до Москви та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Китайський лідер та кремлівський глава обговорили так званий "мирний план" Китаю щодо України.

Зазначимо, що військово-політичний експерт Олександр Коваленко в коментарі РБК-Україна пояснив мету візиту Сі Цзіньпіна до Москви. Він вважає, що лідер Китаю хоче зробити Росію васальною країною.

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