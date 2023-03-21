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В РФ заявили, что Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 19:04
В РФ заявили, что Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество Фото: российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсуждали военное сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника диктатора Юрия Ушакова, которое приводит российские СМИ.

"Обсуждалось военное сотрудничество", - сказал Ушаков.

По его словам, Путин и Си Цзиньпин решили продолжить реализовывать те договоренности, которые были достигнуты ранее по линии Минобороны.

Ушаков не стал уточнять, идет ли речь о поставках оружия или проведении учений.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин может посетить Китай уже в этом году. Его во время своего визита в Москву пригласил глава КНР Си Цзиньпин.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился в Китай с призывом не передавать оружие России.

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