В РФ заявили, что Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество
Российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсуждали военное сотрудничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника диктатора Юрия Ушакова, которое приводит российские СМИ.
"Обсуждалось военное сотрудничество", - сказал Ушаков.
По его словам, Путин и Си Цзиньпин решили продолжить реализовывать те договоренности, которые были достигнуты ранее по линии Минобороны.
Ушаков не стал уточнять, идет ли речь о поставках оружия или проведении учений.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин может посетить Китай уже в этом году. Его во время своего визита в Москву пригласил глава КНР Си Цзиньпин.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился в Китай с призывом не передавать оружие России.
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