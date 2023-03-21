В РФ заявили, что Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника диктатора Юрия Ушакова, которое приводит российские СМИ.

Ушаков не стал уточнять, идет ли речь о поставках оружия или проведении учений.

По его словам, Путин и Си Цзиньпин решили продолжить реализовывать те договоренности, которые были достигнуты ранее по линии Минобороны.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин может посетить Китай уже в этом году. Его во время своего визита в Москву пригласил глава КНР Си Цзиньпин.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился в Китай с призывом не передавать оружие России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.