У РФ заявили, що Путін побував у Курській області за менш ніж 100 км від України

Точна дата робочої поїздки не вказується, лише вказується, що вона відбулася напередодні. У Кремлі заявили, що Путін зустрівся з "волонтерами" та в. о. губернатора Курської області Олександром Хінштейном.

Росіяни також стверджують, що диктатор нібито у місті Курчатов, де відвідав Курську АЕС-2, що будується.

Фактично ні Кремль, ні російські ЗМІ не надали доказів поїздки Путіна у Курську область. Сайт Кремля опублікував фото диктатора за білим столом і чашками і цукерками.



Фото: Путін нібито відвідав Курську область (kremlin.ru)

Пропагандист Павло Зарубін показав кадри, на яких Путін нібито на Курській АЕС-2, але точна дата, коли це було знято, незрозуміла.



Додамо, що Курчатов - третє за величиною місто в Курській області, там розташовується Курська АЕС. Воно знаходить приблизно за 80 км від кордону з Україною.

Також нагадаємо, що українські воїни продовжують утримувати території у Курській області, попри заяви РФ про нібито "звільнення регіону".



Фото: території у Курській області, які утримують ЗСУ (скриншот deepstatemap.live)