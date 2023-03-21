В РФ заявили, что Путин может посетить Китай в этом году

Российский диктатор Владимир Путин может посетить Китай уже в этом году. Его во время своего визита в Москву пригласил глава КНР Си Цзиньпин.

Об этом заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия" .

"Об этом шла речь, я уже сказал и думаю, что возможность поездки в Пекин в этом году существует", - сказал он.

При этом Ушаков не смог назвать возможные сроки поездки диктатора в КНР.

Напомним, вчера китайский лидер Си Цзиньпин начал свой визит в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Китайский лидер и кремлевский глава обсудили так называемый "мирный план" Китая по Украине.

Отметим, что военно-политический эксперт Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина объяснил цель визита Си Цзиньпина в Москву. Он считает, что лидер Китая хочет сделать Россию вассальной страной.

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