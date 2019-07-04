В РФ заявили, что предложений от Украины по морякам не поступало

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не получала официальных предложений от Украины об освобождении моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом она заявила на брифинге, передают росСМИ.

В РФ заявили, что "никаких нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения темы моряков от Киева не поступало".

"Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе. 26 июня, после получения официального отказа, который также сопровождался официальными заявлениями по линии министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало", - заявила она.

Напомним, 26 июня в Министерстве иностранных дел Украины получили ноту от МИД РФ. Суть предложения от российского министерства - предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

Тогда заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти могут изменить решение насчет "урегулирования ситуации" с захваченными Россией моряками.

Ранее в РФ заявили, что на сегодня обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех" препятствует разный подход сторон к этому вопросу.