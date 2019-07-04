У РФ заявили, що пропозицій від України за морякам не надходило

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російська сторона не отримувала офіційних пропозицій від України про звільнення моряків, затриманих в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це вона заявила на брифінгу, передають росЗМІ.

В РФ заявили, що "ніяких нот, пропозицій, заяв і спроб обговорення теми моряків від Києва не надходило".

"Ми отримали від України офіційну відмову від обговорення цієї теми в принципі. 26 червня, після отримання офіційної відмови, яка також супроводжувалась офіційними заявами по лінії міністерства закордонних справ України, від обговорення російської дипломатичної ноти ніяких інших нот, пропозицій, заяв і спроб обговорення від Києва не надходило", - заявила вона.

Нагадаємо, 26 червня в Міністерстві закордонних справ України отримали ноту від МЗС РФ. Суть пропозиції від російського міністерства - надання Україною письмових гарантій участі у продовженні кримінального переслідування моряків "у відповідності з російським законодавством".

Тоді заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що, незважаючи на початковий негативний відповідь, українська влада може змінити рішення щодо "врегулювання ситуації" з захопленими Росією моряками.