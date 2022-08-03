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В РФ заявили, что ни один сценарий ядерного удара не применим в Украине

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 03:44
В РФ заявили, что ни один сценарий ядерного удара не применим в Украине Фото: в МИД РФ исключили любые сценарии применения ядерного оружия в Украине (mid.ru)
Автор: Артур Родивилов

Ни один из сценариев возможного применения ядерного оружия Россией не применим в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя российской делегации Александра Трофимова на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),

Трофимов заявил, российская сторона отвергает все "спекуляции" по поводу того, что Москва угрожает применением ядерного оружия в Украине.

По его словам, применение ядерного оружия Россией возможно только в случае агрессии против страны с использованием оружия массового уничтожения, либо при использовании обычного вооружения, но когда под угрозу поставлено существование государства.

"Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации в Украине", - заявил он.

Отметим, что до этого заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что якобы гибридная война Запада против России "может привести к ядерному конфликту".

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир находится в шаге от ядерного уничтожения.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана.

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