В РФ заявили, что нормандской встречей удалось добиться подвижек по Донбассу

Власти России заявили, что встреча в нормандском формате в Париже позволила добиться подвижек в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.

Как говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам 2019 года, встречей удалось добиться подвижек в урегулировании конфликта.

"Удалось добиться подвижек в урегулировании конфликта. После трехлетнего перерыва проведен саммит в "нормандском формате"... Руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря прошла встреча в нормандском формате на уровне лидеров стран. В частности, лидеры Украины, России, Германии и Франции договорились о разведении сил на трех новых участках на Донбассе до конца марта 2020 года; обмене в формате "всех на всех" пройдет до 31 декабря 2019 года. Стороны считают необходимым включить в украинское законодательство "формулу Штайнмайера".

Отметим, следующая встреча нормандской четверки состоится через 4 месяца. До этого будут проводиться консультации на уровне помощников и министров.