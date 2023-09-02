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В РФ заявили о якобы отражении атаки на Крымский мост

Суббота 02 сентября 2023 00:58
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В РФ заявили о якобы отражении атаки на Крымский мост Фото: в РФ заявили о якобы отражении атаки на Крымский мост (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

В России заявили о якобы отражении атаки на Крымский мост с применением полупогруженного морского беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Около 23.15 предпринята попытка удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Морской беспилотник своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Несмотря на сообщение об отражении атаки беспилотником, Оперативный штаб сообщил, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Атаки на Крымский мост

Напомним, что Крымский мост, который россияне построили незаконно, атаковали уже дважды.

В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его спецслужбы.

В июле состоялась еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Малюк также подтвердил причастность СБУ к этой атаке. Он отметил, что ее организовали с помощью морских дронов Sea Baby.

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