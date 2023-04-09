У РФ заявили про нібито обстріл села у Бєлгородській області: є пошкодження

В Бєлгородській області заявили про те, що село Вознесенівка Шебекинського міського округу нібито потрапило під обстріл 9 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.
При цьому жертв та постраждалих у результаті немає.
Гладков заявив, що снаряди нібито пошкодили два приватні домоволодіння та господарські будівлі. Також є руйнування на території сільськогосподарського підприємства - пошкоджено дах та стіни складського приміщення.
Він зазначив, що подомовий обхід триває.
При цьому в обстрілі вже традиційно звинувачують українських захисників.
Нагадаємо, 6 квітня у Валуйському міському окрузі Білгородської області заявили про нібито збиття дрона.
У той же день у Росії заявили про падіння "саморобного БПЛА" біля заводу з виробництва ракет у підмосковних Хімках.
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