UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У РФ заявили про нібито обстріл села у Бєлгородській області: є пошкодження

Фото: у РФ заявили про нібито обстріл села в Бєлгородській області: є пошкодження (t.me/vvgladkov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Бєлгородській області заявили про те, що село Вознесенівка Шебекинського міського округу нібито потрапило під обстріл 9 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

При цьому жертв та постраждалих у результаті немає.

Гладков заявив, що снаряди нібито пошкодили два приватні домоволодіння та господарські будівлі. Також є руйнування на території сільськогосподарського підприємства - пошкоджено дах та стіни складського приміщення.

Він зазначив, що подомовий обхід триває.

При цьому в обстрілі вже традиційно звинувачують українських захисників.

Нагадаємо, 6 квітня у Валуйському міському окрузі Білгородської області заявили про нібито збиття дрона.

У той же день у Росії заявили про падіння "саморобного БПЛА" біля заводу з виробництва ракет у підмосковних Хімках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація