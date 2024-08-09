UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії заявили про масований удар дронів по Липецьку, вибухи та пожежу на аеродромі

Ілюстративне фото: у Липецьку було чути вибухи через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російське місто Липецьк цієї ночі, 9 липня, зазнало атаки із застосуванням безпілотників. В регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Липецької області Ігоря Артамонова.

Російський чиновник заявляв про запровадження в області "режиму повітряної небезпеки" ще близько 01:46.

Пізніше було оголошено про загрозу атаки дронів на території як самого Липецька, так і області.

Вже о  03:14 губернатор поскаржився на "масовану атаку" безпілотників, та заявив про роботу ППО.

"Увага! Липецьк зазнав масованої атаки БПЛА. Працюють ППО", написав він у своєму Telegram.

Між тим в мережі з'явилося відео про начебто цю повітряну атаку. Воно було знято у місті Липецьк.

Як пише Telegram-канал Mash, у Липецьку пролунали "від 3 до 10" вибухів та були спалахи у небі.

Також російські пропагандистські медів традиційно кажуть про "відбиття атаки" силами ППО.

Пізніше місцевий губернатор заявляє, що сталася "детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель", й на місці працюють екстрені служби.

За його словами, внаслідок падіння БПЛА "пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури", і є "порушення електропостачання".

"Фахівці розпочали відновлювальні роботи. Загроза атаки БПЛА зберігається. Працюють ППО та засоби придушення", - написав липецький губернатор.

Варто додати, що російські медіа пишуть про пожежу на військовому аеродромі у Липецькій області після серії вибухів внаслідок атаки безпілотників.

Раніше повідомлялося, що 17 червня російська сторона заявляла про атаку безпілотників на заводи в Липецьку, зокрема на удар по тракторному заводу й Новолипецький металургійний комбінат.

Також нагадаємо, що у квітні також у РФ скаржилися на удар безпілотників по Липецьку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛипецкАтака дронів