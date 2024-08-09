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В РФ заявили о массированном ударе дронов по Липецку

Иллюстративное фото: в Липецке были слышны взрывы из-за атаки дронов и работы ПВО (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Российский город Липец этой ночью, 9 июля, подвергся атаке с применением беспилотников. В регионе работают силы и средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Российский чиновник заявлял о введении в области "режима воздушной опасности" еще около 01:46.

Позже было объявлено об угрозе атаки дронов на территории как самого Липецка, так и области.

Уже в 03:14 губернатор пожаловался на "массированную атаку" беспилотников, и заявил о работе ПВО.

"Внимание! Липецк испытал массированную атаку БПЛА. Работают ПВО", написал он в своем Telegram.

Между тем в сети появилось видео о якобы этой воздушной атаке. Оно было снято в городе Липецке.

Новость дополняется...

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ЛипецкАтака дронов