В РФ заявили о массированном ударе дронов по Липецку

Российский чиновник заявлял о введении в области "режима воздушной опасности" еще около 01:46.

Позже было объявлено об угрозе атаки дронов на территории как самого Липецка, так и области.

Уже в 03:14 губернатор пожаловался на "массированную атаку" беспилотников, и заявил о работе ПВО.

"Внимание! Липецк испытал массированную атаку БПЛА. Работают ПВО", написал он в своем Telegram.

Между тем в сети появилось видео о якобы этой воздушной атаке. Оно было снято в городе Липецке.

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