В РФ заявили, что Кремль на нормандской встрече "решил свои вопросы лучше других"

В пятницу, 13 декабря, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что представители Кремля на прошедшей нормандской встрече “решили поставленные задачи лучше и эффективнее остальных”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Он заявил, главной задачей Кремля было добиться от президента Украины Владимира Зеленского и делегации признания приверженности минским договоренностям.

По его словам, главной задачей украинской делегации было попытаться вскрыть минский комплекс мер и попробовать изменить порядок действий.

"Как вы понимаете, наша задача была совершенно противоположной, и нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям. Будут опять разные интерпретации встречи, оценки, но то, с чем Зеленский ехал в Париж, ему не удалось сделать", - заявил Руденко

Он также заявил, что были попытки переработать документ.

“Какое-то время там были идеи переработать тот документ, который был согласован в сентябре. Но твердость нашего лидера все это предотвратила. Таким образом, наша делегация сыграла лучше и эффективнее, а заоблачных задач мы не ставили”, - сообщил Руденко.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате.

В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В Кремле сообщали, что Путин и Зеленский пожали руки.