У РФ заявили, що Кремль на нормандській зустрічі "вирішив свої питання краще за інших"

У п'ятницю, 13 грудня, заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що представники Кремля на минулій нормандській зустрічі "вирішили поставлені завдання краще і ефективніше інших". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Він заявив, головним завданням Кремля було домогтися від президента України Володимира Зеленського та делегації визнання прихильності мінським домовленостями.

За його словами, головним завданням української делегації було спробувати розкрити мінський комплекс заходів і спробувати змінити порядок дій.

"Як ви розумієте, наша задача була абсолютно протилежною, і нам вдалося добитися головного: ще раз підтвердження з боку президента України Володимира Зеленського прихильності мінським угодами. Будуть знову різні інтерпретації зустрічі, оцінки, але те, з чим Зеленський їхав до Парижа, йому не вдалося зробити", - заявив Руденко

Він також заявив, що були спроби переробити документ.

"Якийсь час там були ідеї переробити той документ, який був узгоджений у вересні. Але твердість нашого лідера все це запобігла. Таким чином, наша делегація зіграла краще і ефективніше, а захмарних завдань ми не ставили", - повідомив Руденко.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбуся зустріч в нормандському форматі.

У рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. У Кремлі повідомили, що Путін і Зеленський потиснули руки.