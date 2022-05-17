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В РФ заявили, что Херсонская область займет место в "российской семье"

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Москва, Вторник 17 мая 2022 18:51
В РФ заявили, что Херсонская область займет место в "российской семье" Фото: российский вице-премьер Марат Хуснуллин (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В России увидели большие перспективы в Херсонской области. Москва пообещала, что региона займет "достойное место в российской семье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"У Херсона большая перспектива и (регион займет - ред.) достойное место в нашей "российской семье", - цитируют издания заявление российского вице-премьера Марата Хуснуллина.

По его словам, у Херсона большие перспективы и Россия готова обеспечить регион всем необходимым. Он также пообещал восстановить дороги, мосты, которые разрушила российская армия при захвате города и области.

Напомним, российские оккупанты захватили Херсон и большую часть области в первые дни войны. По данным британской разведки, Россия намерена на длительную оккупацию Херсонской области.

Отметим, захваченные территории Херсонской области Москва хочет путем "референдума" включить в "крымский федеральный округ".

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Российская Федерация Херсонская область Война России против Украины
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