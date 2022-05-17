У РФ заявили, що Херсонська область займе місце в "російській родині"
У Росії побачили великі перспективи в Херсонській області. Москва пообіцяла, що регіону займе "гідне місце в російській родині".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"У Херсона велика перспектива і (регіон займе - ред.) гідне місце в нашій "російській родині", - цитують видання заяву російського віцепрем'єра Марата Хуснулліна.
За його словами, у Херсона великі перспективи і Росія готова забезпечити Регіон всім необхідним. Він також пообіцяв відновити дороги, мости, які зруйнувала російська армія при захопленні міста і області.
Нагадаємо, російські окупанти захопили Херсон і більшу частину області в перші дні війни. За даними британської розвідки, Росія має намір на тривалу окупацію Херсонської області.
Зазначимо, захоплені території Херсонської області Москва хоче шляхом "референдуму" включити в "Кримський федеральний округ".
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