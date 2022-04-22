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В РФ хотят включить оккупированные территории Украины в "крымский федеральный округ"

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Москва, Пятница 22 апреля 2022 18:10
В РФ хотят включить оккупированные территории Украины в "крымский федеральный округ" Фото: Дмитрий Белик (facebook com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В России хотят создать так называемый "крымский федеральный округ". В него предлагают включить захваченные у Украины территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Крымский федеральный округ" может быть воссоздан, а его населением станут жители "освобожденных" (оккупированных - ред.) территорий Украины", - заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Напомним, накануне в России заявили о планах установить полный контроль над Донбассом и югом Украины.

Отметим, ранее в Госдуме России предложили восстановить исторические границы Таврической губернии, существовавшей до 20-х годов прошлого века.

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