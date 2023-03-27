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У РФ заявили про будівництво нового пункту зберігання ядерної зброї для підводних човнів

Фото: у РФ заявили про будівництво нового пункту зберігання ядерної зброї для підводних човнів (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Армія РФ планує завершити на початку 2024 року будівництво берегової інфраструктури в Тихому океані для базування атомних підводних човнів та ядерних торпед "Посейдон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У січні в РФ заявили, що виробили перший комплект торпед "Посейдон", які є гібридом торпеди і безпілотника, який можна запускати з атомного підводного човна. Торпеди розробляються для розміщення на атомних підводних човнах "Білгород" та "Хабаровськ".

Основна база атомних підводних човнів з балістичними ракетами Тихоокеанського флоту Росії розташована на південно-східному узбережжі Камчатського півострова, на Далекому Сході Росії.

За словами джерела у збройних силах, у складі підводних сил Тихоокеанського флоту РФ формується нова дивізія, до якої увійдуть не лише "Білгород" та "Хабаровськ", а й інші підводні човни.

Раніше ми писали, що Москва нібито зробила перші ядерні боєголовки для суперторпед "Посейдон". Стверджується, що їх буде розміщено на атомному підводному човні "Білгород".

Нагадаємо, у липні минулого року в Росії заявили, що атомний підводний ракетоносець "Бєлгород" вже передали у використання флоту.

Раніше РБК-Україна розповідала, що відомо про російську торпеду "Посейдон", яку нібито боїться НАТО.

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