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В РФ заявили о строительстве нового пункта хранения ядерного оружия для подлодок

Фото: в РФ заявили о строительстве нового пункта хранения ядерного оружия для подлодок (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Армия РФ планирует завершить в начале 2024 года строительство береговой инфраструктуры в Тихом океане для базирования атомных подводных лодок и ядерных торпед "Посейдон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В январе в РФ заявили, что произвели первый комплект торпед "Посейдон", которые представляют собой гибрид торпеды и беспилотника, который можно запускать с атомной подводной лодки. Торпеды разрабатываются для размещения на атомных подводных лодках "Белгород" и "Хабаровск".

Основная база атомных подводных лодок с баллистическими ракетами Тихоокеанского флота России расположена на юго-восточном побережье полуострова Камчатка, на Дальнем Востоке России.

По словам источника в вооруженных силах, в составе подводных сил Тихоокеанского флота РФ формируется новая дивизия, в которую войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", но и другие подводные лодки.

Ранее мы писали, что Москва якобы произвела первые ядерные боеголовки для суперторпед "Посейдон". Утверждается, что они будут размещены на атомной подводной лодке "Белгород".

Напомним, в июле прошлого в России заявили, что атомный подводный ракетоносец "Белгород" уже передали в использование флоту.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что известно о российской торпеде "Посейдон", которую якобы боится НАТО.

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