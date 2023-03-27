В РФ заявили о строительстве нового пункта хранения ядерного оружия для подлодок

Армия РФ планирует завершить в начале 2024 года строительство береговой инфраструктуры в Тихом океане для базирования атомных подводных лодок и ядерных торпед "Посейдон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

В январе в РФ заявили, что произвели первый комплект торпед "Посейдон", которые представляют собой гибрид торпеды и беспилотника, который можно запускать с атомной подводной лодки. Торпеды разрабатываются для размещения на атомных подводных лодках "Белгород" и "Хабаровск".

Основная база атомных подводных лодок с баллистическими ракетами Тихоокеанского флота России расположена на юго-восточном побережье полуострова Камчатка, на Дальнем Востоке России.

По словам источника в вооруженных силах, в составе подводных сил Тихоокеанского флота РФ формируется новая дивизия, в которую войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", но и другие подводные лодки.