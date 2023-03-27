У РФ заявили про будівництво нового пункту зберігання ядерної зброї для підводних човнів
Армія РФ планує завершити на початку 2024 року будівництво берегової інфраструктури в Тихому океані для базування атомних підводних човнів та ядерних торпед "Посейдон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
У січні в РФ заявили, що виробили перший комплект торпед "Посейдон", які є гібридом торпеди і безпілотника, який можна запускати з атомного підводного човна. Торпеди розробляються для розміщення на атомних підводних човнах "Білгород" та "Хабаровськ".
Основна база атомних підводних човнів з балістичними ракетами Тихоокеанського флоту Росії розташована на південно-східному узбережжі Камчатського півострова, на Далекому Сході Росії.
За словами джерела у збройних силах, у складі підводних сил Тихоокеанського флоту РФ формується нова дивізія, до якої увійдуть не лише "Білгород" та "Хабаровськ", а й інші підводні човни.
Раніше ми писали, що Москва нібито зробила перші ядерні боєголовки для суперторпед "Посейдон". Стверджується, що їх буде розміщено на атомному підводному човні "Білгород".
Нагадаємо, у липні минулого року в Росії заявили, що атомний підводний ракетоносець "Бєлгород" вже передали у використання флоту.
Раніше РБК-Україна розповідала, що відомо про російську торпеду "Посейдон", яку нібито боїться НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.