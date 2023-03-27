У РФ заявили про будівництво нового пункту зберігання ядерної зброї для підводних човнів

Армія РФ планує завершити на початку 2024 року будівництво берегової інфраструктури в Тихому океані для базування атомних підводних човнів та ядерних торпед "Посейдон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

У січні в РФ заявили, що виробили перший комплект торпед "Посейдон", які є гібридом торпеди і безпілотника, який можна запускати з атомного підводного човна. Торпеди розробляються для розміщення на атомних підводних човнах "Білгород" та "Хабаровськ".

Основна база атомних підводних човнів з балістичними ракетами Тихоокеанського флоту Росії розташована на південно-східному узбережжі Камчатського півострова, на Далекому Сході Росії.

За словами джерела у збройних силах, у складі підводних сил Тихоокеанського флоту РФ формується нова дивізія, до якої увійдуть не лише "Білгород" та "Хабаровськ", а й інші підводні човни.