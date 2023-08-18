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У РФ заявили про атаку морським безпілотником кораблів Чорноморського флоту

Фото: у РФ заявили про атаку морським безпілотником кораблів Чорноморського флоту (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони РФ заявило про нібито атаку морських безпілотників на кораблі Чорноморського флоту ввечері четверга, 18 серпня. У відомстві також розповіли що спроба була безуспішна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

У відомстві країни-агресора заявили що атаку було здійснено близько 22:55 за 237 км на південний захід від Севастополя.

За словами росіян, атака була відбита із бортового озброєння кораблів ЧФ - сторожового корабля "Пытливый" і патрульного корабля "Василий Быков". А сам безпілотник нібито був знищений не досягнувши своєї цілі.

Вже за традицією росіяни звинувачують в атаці Україну.

Атаки на кораблі РФ

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня у районі порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Міноборони Росія заявило про атаку морських дронів та звинуватило Україну.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що СБУ провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Вже наступної ночі у районі Керченської протоки був атакований дронами великий нафтовий танкер SIG, який був навантажений паливом. Спецоперацію провели СБУ спільно з ВМС України.

Як повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, російський флот у Чорному морі намагається триматися біля своїх берегів після атак морських дронів та пошкодження кораблів.

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Війна Росії проти УкраїниЧерноморский флот