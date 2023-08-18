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В РФ заявили об атаке морским беспилотником кораблей Черноморского флота

Фото: в РФ заявили об атаке морским беспилотником кораблей Черноморского флота (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны РФ заявило о якобы атаке морских беспилотников на корабле Черноморского флота вечером четверга, 18 августа. В ведомстве также рассказали, что попытка была безуспешна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В ведомстве страны-агрессора заявили, что атака была совершена около 22:55 в 237 км к юго-западу от Севастополя.

По словам россиян, атака была отбита с бортового вооружения кораблей ЧФ - сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков". А сам беспилотник якобы был уничтожен, не достигнув своей цели.

По традиции россияне обвиняют в атаке Украину.

Атаки на корабле РФ

Напомним, в ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Минобороны Россия заявила об атаке морских дронов и обвинила Украину.

Источники РБК-Украина подтвердили, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут починить корабль.

Уже на следующую ночь в районе Керченского пролива был атакован дронами крупный нефтяной танкер SIG, нагруженный топливом. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС Украины.

Как сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, российский флот в Черном море пытается держаться у своих берегов после атак морских дронов и повреждения кораблей.

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Война России против УкраиныЧерноморский флот