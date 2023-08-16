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Російський флот тримається ближче до своїх берегів після атак у Чорному морі, - ВМС

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Крим, Середа 16 серпня 2023 09:14
Російський флот тримається ближче до своїх берегів після атак у Чорному морі, - ВМС Фото: російський флот боїться заходити у бази після атак дронів (commons wikimedia org User:Kora27)
Автор: Наталія Юрченко

Російський флот у Чорному морі намагається триматися біля своїх берегів після атак морських дронів та пошкодження кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Що стосується наслідків (атаки морських дронів - ред.). Так, в результаті цих подій вони стали триматися подалі від основної своєї морської бази. Нагадую, що в Чорному морі Севастополь є основною морською базою Чорноморського флоту і друга база - це Новоросійськ", - сказав речник.

За його словами, російські кораблі намагаються триматися якомога ближче до своїх офіційно визнаних берегів. Тобто у північно-східній частині Чорного моря.

"Тому так. Це впливає. Зайвий раз не виходять в ті ділянки моря, адже можуть отримати якісь пошкодження. І це помітно", - додав Плетенчук.

Атаки на кораблі РФ

Як відомо, в ніч на 4 серпня у районі порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Міноборони Росія заявило про атаку морських дронів та звинуватило Україну.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що СБУ провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Вже наступної ночі у районі Керченської протоки був атакований дронами великий нафтовий танкер SIG, який був навантажений паливом. Спецоперацію провели СБУ спільно з ВМС України.

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