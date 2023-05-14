ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У РФ заявили про "атаку" безпілотника у Брянській області

Новость на русском →
Росія, Неділя 14 травня 2023 14:56
У РФ заявили про "атаку" безпілотника у Брянській області Фото: у Росії заявили про нібито атаку безпілотника в Брянській області 14 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії знову неспокійно. У Брянській області нібито знову сталася "атака" безпілотника, начиненого кумулятивним снарядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

"БПЛА літакового типу з кумулятивним снарядом виявлено в Унецькому районі Брянської області", - йдеться у повідомленні, де стверджується, що вибуховий пристрій після вивчення нібито знищили.

За даними Telegram-каналу, безпілотник знайшли в полі за два кілометри від селища Рохманове, яке воно знаходиться за 70 км від кордону.

При цьому всередині "пташки" нібито "було закладено кумулятивний снаряд".

"Експерти, що прибули, вивчили предмет і знищили. Постраждалих і руйнувань немає", - стверджують автори.

Як повідомлялось, у Брянській області РФ вчора ввечері, 13 травня, пролунав вибух на території заводу "Консервсушпрод", який виробляє сухпайки для армії РФ.

Нагадаємо, вчора у Брянській області РФ впав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Брянская область
NEWS
Зеленський відповів, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу: кілька візитів і все
Зеленський відповів, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу: кілька візитів і все
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу