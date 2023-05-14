У РФ заявили про "атаку" безпілотника у Брянській області

У Росії знову неспокійно. У Брянській області нібито знову сталася "атака" безпілотника, начиненого кумулятивним снарядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

"БПЛА літакового типу з кумулятивним снарядом виявлено в Унецькому районі Брянської області", - йдеться у повідомленні, де стверджується, що вибуховий пристрій після вивчення нібито знищили.

За даними Telegram-каналу, безпілотник знайшли в полі за два кілометри від селища Рохманове, яке воно знаходиться за 70 км від кордону.

При цьому всередині "пташки" нібито "було закладено кумулятивний снаряд".

"Експерти, що прибули, вивчили предмет і знищили. Постраждалих і руйнувань немає", - стверджують автори.

Як повідомлялось, у Брянській області РФ вчора ввечері, 13 травня, пролунав вибух на території заводу "Консервсушпрод", який виробляє сухпайки для армії РФ.

Нагадаємо, вчора у Брянській області РФ впав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок.