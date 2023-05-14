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В РФ заявили об "атаке" беспилотника в Брянской области

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Россия, Воскресенье 14 мая 2023 14:56
В РФ заявили об "атаке" беспилотника в Брянской области Фото: в России заявили о якобы атаке беспилотника в Брянской области 14 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В России снова неспокойно. В Брянской области якобы снова произошла "атака" беспилотника, начиненного кумулятивным снарядом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

"БПЛА самолетного типа с кумулятивным снарядом обнаружен в Унечском районе Брянской области", - говорится в сообщении, где утверждается, что взрывное устройство после изучения якобы уничтожили.

По данным Telegram-канала, беспилотник нашли в поле в двух километрах от поселка Рохманово, который он находится в 70 км от границы.

При этом внутри "птички" якобы "был заложен кумулятивный снаряд".

"Прибывшие эксперты изучили предмет и уничтожили. Пострадавших и разрушений нет", - утверждают авторы.

Как сообщалось, в Брянской области РФ вчера вечером, 13 мая, прозвучал взрыв на территории завода "Консервсушпрод", который производит сухпайки для армии РФ.

Напомним, вчера в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом.

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Российская Федерация Брянская область
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