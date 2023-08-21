UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У РФ заявили про атаку безпілотника на аеродром "Шайківка", пошкоджено літак

Ілюстративне фото: У РФ заявили про атаку безпілотника на аеродром "Шайківка" (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Калузькій області Росії нібито сталася чергова атака безпілотників. Зокрема, на аеродром "Шайковка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними Baza, дрон-камікадзе впав на території аеродрому вранці 21 серпня.

За попередньою інформацією внаслідок падіння зазнав пошкоджень літак, який перебуває на аеродромі. Постраждалих та інших руйнувань інфраструктури немає.

Водночас губернатор Калузької області Владислав Шапша заявляв, що на території Кіровського району регіону нібито було відбито атаку безпілотника.

Mash повідомляє, що дрон впав на територію аеродрому сьогодні близько восьмої години ранку.

"Це був цивільний коптер, дооснащений СВУ і посиленою батареєю - його вчасно помітили і збили", - йдеться в повідомленні.

На місці падіння дрона утворилася воронка і розгорілася пожежа, яку загасили люди на місці, без залучення МНС.

Атаки дронів у РФ

19 серпня Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сільці" у Новгородській області.

Вночі 20 серпня в російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу, окупанти заявили про атаку дронів.

Також росіяни поскаржилися на "атаку дронів" у Ростовській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України