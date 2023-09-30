В РФ заявили про атаку на Бєлгород та область: ППО нібито збила повітряні цілі

Над російським Бєлгородом та областю сьогодні вночі, 30 вересня працювали сили протиповітряної оборони. Повідомляють про нібито збиття повітряних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram.
Очільник регіону заявив, що система ППО спрацювала над Бєлгородом та Бєлгородським районом, повітряні цілі нібито збиті на підльоту до міста.
Він додав, що оперативні служби уточнюють наслідки, а постраждалих та руйнувань буцімто немає.
Згодом у Міноборони РФ заявили, що Україна буцімто атакувала Бєлгородську область з реактивної системи залпового вогню "Ураган".
"Черговими засобами ППО над Білгородською областю було знищено у повітрі всі 9 снарядів", - йдеться у повідомленні.
У Росії в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні "нальоти дронів".
Зокрема, сьогодні вночі, 30 вересня в селищі Погар Брянської області чули звук вибуху. Після цього на місцевій підстанції почалась масштабна пожежа, а цілий населений пункт залишився без світла.
А вночі 28 вересня в Курській області в РФ заявляли про "масовану атаку дронів". Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО нібито збила щонайменше 10 безпілотників.
При цьому в Росії також розповіли, що один із БПЛА "скинув два вибухові пристрої на підстанцію та один із трансформаторів спалахнув". В результаті без світла залишилося п'ять населених пунктів та лікарня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.