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В РФ заявили про атаку на Бєлгород та область: ППО нібито збила повітряні цілі

Фото: в російському Бєлгороді та області працювала ППО, кажуть про повітряні цілі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Над російським Бєлгородом та областю сьогодні вночі, 30 вересня працювали сили протиповітряної оборони. Повідомляють про нібито збиття повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram.

Очільник регіону заявив, що система ППО спрацювала над Бєлгородом та Бєлгородським районом, повітряні цілі нібито збиті на підльоту до міста.

Він додав, що оперативні служби уточнюють наслідки, а постраждалих та руйнувань буцімто немає. 

Згодом у Міноборони РФ заявили, що Україна буцімто атакувала Бєлгородську область з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

"Черговими засобами ППО над Білгородською областю було знищено у повітрі всі 9 снарядів", - йдеться у повідомленні.

"Бавовна" в Росії

У Росії в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні "нальоти дронів".

Зокрема, сьогодні вночі, 30 вересня в селищі Погар Брянської області чули звук вибуху. Після цього на місцевій підстанції почалась масштабна пожежа, а цілий населений пункт залишився без світла.

А вночі 28 вересня в Курській області в РФ заявляли про "масовану атаку дронів". Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО нібито збила щонайменше 10 безпілотників.

При цьому в Росії також розповіли, що один із БПЛА "скинув два вибухові пристрої на підстанцію та один із трансформаторів спалахнув". В результаті без світла залишилося п'ять населених пунктів та лікарня.

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Бєлгородська область