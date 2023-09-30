В РФ заявили про атаку на Бєлгород та область: ППО нібито збила повітряні цілі

Очільник регіону заявив, що система ППО спрацювала над Бєлгородом та Бєлгородським районом, повітряні цілі нібито збиті на підльоту до міста.

Він додав, що оперативні служби уточнюють наслідки, а постраждалих та руйнувань буцімто немає.

Згодом у Міноборони РФ заявили, що Україна буцімто атакувала Бєлгородську область з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

"Черговими засобами ППО над Білгородською областю було знищено у повітрі всі 9 снарядів", - йдеться у повідомленні.

"Бавовна" в Росії

У Росії в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні "нальоти дронів".

Зокрема, сьогодні вночі, 30 вересня в селищі Погар Брянської області чули звук вибуху. Після цього на місцевій підстанції почалась масштабна пожежа, а цілий населений пункт залишився без світла.

А вночі 28 вересня в Курській області в РФ заявляли про "масовану атаку дронів". Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО нібито збила щонайменше 10 безпілотників.

При цьому в Росії також розповіли, що один із БПЛА "скинув два вибухові пристрої на підстанцію та один із трансформаторів спалахнув". В результаті без світла залишилося п'ять населених пунктів та лікарня.